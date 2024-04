अजमेर में नकाबपोशों ने की मौलाना की हत्या, मस्जिद में किया लाठियों से हमला

Murder of Maulana by entering the mosque in Ajmer :

पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी देर रात करीब दो बजे रामगंज थाना क्षेत्र के कंचन नगर में हुई जब तीन नकाबपोश लोग मस्जिद में घुस गए और मौलाना मोहम्मद माहिर (30) पर लाठियों से हमला कर दिया।

उसने बताया कि घटना के समय मस्जिद में छह बच्चे भी मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि उन तीन लोगों ने बच्चों को धमकाया और मोबाइल फोन छीन लिए ताकि कोई भी घटना के बारे में किसी को जानकारी न दे सके। बदमाशों के भागने के बाद बच्चों ने स्थानीय निवासियों को इसकी जानकारी दी।

थाना प्रभारी रवींद्र सिंह ने बताया कि मौलाना का शव कल उत्तर प्रदेश से आए उनके परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौलाना माहिर मस्जिद में बच्चों को पढ़ाता था। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour