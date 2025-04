17 साल के किशोर पर आया 3 बच्चों की मां का दिल, 2 बार पहले भी कर चुकी है शादी

Israel again carried out air strikes on Gaza : इसराइली विमानों ने बुधवार को युद्धग्रस्त उत्तरी गाजा में एक रिहायशी इमारत पर हमला किया, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। हमले में कम से कम 40 लोग घायल भी हुए हैं। जान गंवाने वालों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। बचाव दल मलबे के नीचे लोगों की तलाश कर रहे हैं।