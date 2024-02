Nagaland Board Exam 2024 : नगालैंड में 60 हजार से ज्‍यादा छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा, मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने दी बधाई

More than 60000 students will appear for board exams in Nagaland : पूर्वोत्तर राज्य के 68 केंद्रों पर इस साल कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में 60000 से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं। नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो और उप मुख्यमंत्री वाई पैटन ने छात्रों को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर शुभकामनाएं दीं। सोमवार से शुरू हो रही यह परीक्षा 6 मार्च तक चलेगी।

अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार से शुरू हो रही यह परीक्षा छह मार्च तक चलेगी। नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो और उप मुख्यमंत्री वाई पैटन ने छात्रों को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर शुभकामनाएं दीं। रियो ने कहा, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें, ध्यान केंद्रित रखें, आश्वस्त रहें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें।

रियो ने कहा, आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और भगवान आपके प्रयासों को सफलता प्रदान करे। पैटन ने शुभकामनाएं देते हुए कहा आपमें से प्रत्‍येक व्यक्ति आत्मविश्वास, शांति और स्पष्ट सोच के साथ परीक्षा दे। याद रखें कि सफलता केवल अंकों को लेकर नहीं है, बल्कि यह आपके द्वारा शुरू की गई विकास और सीखने की यात्रा है।

नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन और ईस्टर्न नगालैंड स्टूडेंट्स फेडरेशन सहित विभिन्न आदिवासी छात्र संगठनों ने भी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी हैं। (भाषा)

