बंदरों ने लिया बच्चे की मौत का बदला, 3 माह में ली 80 पिल्लों की जान

बीड। महाराष्‍ट्र में बीड के लावूल गांव बंदरों ने 3 माह में करीब 80 पिल्लों की जान ले ली। स्थानीय लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद बंदरों और कुत्तों के बीच यह लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।

मीडिया खबरों के अनुसार, बंदरों और कुत्तों के बीच यह जंग पिछले तीन महीने से चल रही है। बताया जाता है कि तब कुत्तों ने के एक बच्चे को मार डाला था। इसके बाद से ही बंदर कुत्तों के पिल्लों को उठाकर ले जाते हैं और फिर पेड़ या अन्य ऊंचाई वाले स्थान से नीचे फेंक देते हैं। इस वजह से पिल्ले की मौत हो जाती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदर कुत्तों से बदला लेने के लिए उनके बच्चों की हत्या कर रहे हैं। अब इस गांव में एक भी पिल्ला नहीं बचा है। वन विभाग को भी इस मामले की जानकारी दी गई है।

Maharashtra | 2 monkeys involved in the killing of many have been captured by a Nagpur Forest Dept team in Beed, earlier today. Both the monkeys are being shifted to Nagpur to be released in a nearby forest: Sachin Kand, Beed Forest Officer pic.twitter.com/3fBzCj273p