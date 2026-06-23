लखनऊ अग्निकांड के पीछे कौन जिम्मेदार? जांच में सामने आ रही चौंकाने वाली लापरवाहियां
हादसे में मारे गए ज्यादातर लोग कोचिंग से जुड़े छात्र, शिक्षक या वहां काम करने वाले कर्मचारी थे। दावा किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। ग्रिल, डिजिटल लॉक और बंद एग्जिट की वजह से वे घटनास्थल से बाहर नहीं आ पाएं और उनकी जान चली गई। इस हादसे को प्रशासनिक लापरवाही, अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का नतीजा माना जा रहा है।
रेजिडेंशियल इमारत में कमर्शियल गतिविधियां
बिल्डिंग डिजाइन में बड़ी खामी
आग लगने के बाद दमकलकर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करना पड़ी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इमारत में आने-जाने का केवल एक ही रास्ता था। हादसे के चश्मदीदों का कहना है कि अगर एक एग्जिट का दूसरा रास्ता होता तो लोगों की जान बच सकती थी।
2016 में ध्वस्त होना थी बिल्डिंग
इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंग सेंटर्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार ने सभी कोचिंगों में फायर ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल अवैध निर्माण पर सख्ती, नियमों का पालन और जवाबदेही जरूरी है ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों।
edited by : Nrapendra Gupta
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