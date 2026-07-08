EPFO से जुड़ी खुशखबरी, 34 करोड़ खातों में जल्द आएगा ब्याज, New Unified Portal पर मिलेगी बैलेंस, क्लेम स्टेटस और सभी सेवाएं

EPFO से जुड़ी खुशखबर सामने आई है। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा राशि पर ब्याज जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल फील्ड वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जो अगले कुछ दिनों में पूरा होने की संभावना है। इसके बाद 1.44 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज अगले सप्ताह के भीतर 34 करोड़ से ज्यादा EPF खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। संगठन का कहना है कि अगले वित्त वर्ष से ब्याज जमा करने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाएगी, जिससे भुगतान और अधिक तेज तथा पारदर्शी होगा।

अब एक ही पोर्टल पर मिलेंगी सारी सुविधाएं

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपना नया केंद्रीकृत (Centralised) डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। EPFO के नए यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के जरिए सदस्य एक ही लॉगिन से कई सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। नई व्यवस्था का पूर्ण क्रियान्वयन इस सप्ताह निर्धारित तकनीकी 'ब्लैकआउट पीरियड' समाप्त होने के बाद शुरू होगा। इससे सदस्यों को पहले की तुलना में अधिक तेज, आसान और पारदर्शी सेवाएं मिलने की उम्मीद है।

रीजनल ऑफिस की निर्भरता होगी खत्म

कौनसी सुविधाएं होंगी शामिल- PF बैलेंस चेक करना

PF क्लेम का स्टेटस देखना

विभिन्न EPFO सेवाओं का उपयोग

खाते से जुड़ी जानकारी अपडेट करना अब तक EPFO विकेंद्रीकृत (Decentralised) व्यवस्था पर काम करता था, जिसमें हर क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office) अलग-अलग तरीके से सेवाएं संचालित करता था। ऐसे में किसी सदस्य को अपने संबंधित रीजनल ऑफिस पर ही निर्भर रहना पड़ता था। नई केंद्रीकृत प्रणाली लागू होने के बाद अब देश के किसी भी EPFO कार्यालय से सदस्य की सेवाएं प्रोसेस की जा सकेंगी। इससे क्लेम और अन्य सेवाओं में लगने वाला समय कम होगा तथा कामकाज अधिक तेज होगा।

पहले इन सुविधाओं के लिए अलग-अलग पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।

क्लेम रिजेक्शन भी होंगे कम

नई तकनीकी व्यवस्था के तहत EPFO ने कई आंतरिक प्रक्रियाओं को ऑटोमेट कर दिया है। अब सदस्य क्लेम जमा करने से पहले यह देख सकेंगे कि संबंधित क्लेम के लिए कौन-कौन सी पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।इससे गलत या अधूरी जानकारी के कारण होने वाले क्लेम रिजेक्शन में कमी आने की उम्मीद है और सदस्यों को पहली बार में ही सही आवेदन करने में आसानी होगी।