प्रदर्शन के दौरान अभिनेत्री एवं भाजपा नेता खुशबू गिरफ्तार

भाजपा ने दलित नेता द्वारा मनुस्मृति का हवाला देते हुए महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उसके खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।

सुश्री खुशबू जब चिदंबर की ओर जा रही थीं तब उन्हें ईसीआर पर मुट्टुकाडू के पास रोक गया और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अनुमति नहीं देते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में खुशबू ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा कि महिलाओं की गरिमा की लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि डरपोक वीसीके, खुश न हो। यह तुम्हारी विफलता है। हमें गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे जानते हैं हम उनसे ताकतवर हैं। हम झुकने वाले नहीं हैं।

सुश्री खुशबू ने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया और पुलिस वैन में ले जाया गया। मैं अपनी अंतिम सांस तक महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ती रहूंगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा बोला है और हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। हम कुछ तत्वों और उनके अत्याचारों के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। भारत माता की जय।

& now #BJP leader @khushsundar who was on her way to participate in the protest rally against #VCK's #Thirumavalan was arrested today pic.twitter.com/zwmOhV9LY1