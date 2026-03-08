Iran-US War News Live Updates: युद्ध का 9वां दिन, इजरायल का प्रचंड प्रहार, खामेनेई का बेटा घायल
Iran Israel War News : अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध का आज नौवां दिन है। इजराइल ने ईरान और लेबनान में जोरदार हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी और इजराइली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान के खाड़ी देशों पर हमले जारी। पेश युद्ध से जुड़ा पल-पल का अपडेट-
अमेरिकी हमलों में मारे जा चुके ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई के एक हमले में घायल होने की खबरें आ रही हैं। यह जानकारी अल हदथ और The Times of Israel की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दी गई है।
तेल ऑइल डिपो पर हमला
पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में एक तेल भंडारण सुविधा के ऊपर आग की लपटों के गुबार उठते दिखाई दिए और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सप्ताह भर से जारी युद्ध के अगले चरण में ‘‘कई आश्चर्यजनक कदम उठाए जाने’’ की चेतावनी दी। इजराइल की सेना ने पुष्टि की कि उसने तेहरान में ईंधन भंडारण केंद्रों पर हमला किया। Edited by : Sudhir Sharma