राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर CM यादव ने की कड़ी निंदा, बोले- माफी मांगे ममता बनर्जी

- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल सरकार के कृत्य पर जताई नाराजगी

- प्रदेश के मुखिया बोले- घृणित मानसिकता का उदाहरण दे रही ममता सरकार

- मुख्यमंत्री ने कहा- यह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता

Chief Minister Dr. Mohan Yadav : देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के बीच विवादित स्थिति बन गई। राज्य की ममता सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। राष्ट्रपति 7 मार्च को जब सिलीगुड़ी के पास बिधाननगर में आदिवासियों की सभा को संबोधित करने पहुंचीं तो उनका स्वागत करने न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गईं और न ही कोई अन्य मंत्री मौजूद था। इस घटना को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बंगाल प्रवास के दौरान वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो व्यवहार किया गया, वह सर्वथा निंदनीय है।

राष्ट्रपति पद राजनीति से ऊपर है। पश्चिम बंगाल में आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी के साथ हुआ व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है।



मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं।



मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को माफी मांगना चाहिए। pic.twitter.com/GNIWlOUpfZ — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 7, 2026

घृणित मानसिकता का उदाहरण

दुखद है कि राष्ट्रपति जी के दौरे को हल्की राजनीति का हिस्सा बनाते हुए स्थानीय और दलगत राजनीति में घसीटना, घृणित मानसिकता का उदाहरण है। मैं उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी इस बात को गंभीरता से लेते हुए तुरंत माफी मांगेगी। जिस तरह के हालात घटे हैं, यह बंगाल सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है।

