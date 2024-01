नोएडा में युवक को चाकू से गोदकर बाइक से घसीटा, वीडियो हुआ वायरल

The young man was injured with a knife tied to a bike and dragged : देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित नोएडा जिले से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 बाइक सवार युवक एक व्यक्ति को रस्सी से बांधकर खुलेआम सड़क पर घसीट रहे हैं। बाइक सवार इन युवकों की तस्वीरें एक सीसीटीवी में कैद हो गईं।





पुलिस ने इस कृत्य को अंजाम देने वाले दोनों युवकों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा थाना क्षेत्र के सेक्टर 40 में शनिवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक को चाकू से घायल करके रस्सी की मदद से मोटरसाइकल पर बांधा गया, उसके बाद कई किलोमीटर तक घसीटा गया। इस अधमरे युवक को दोनों बाइक सवार लेकर सड़क पर जा रहे थे तो लोगों की उन पर नजर पड़ी।





इसी बीच वह जिला अस्पताल के बाहर युवक को छोड़ गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त मेंहदी हसन के रूप में हुई है। मेंहदी हसन की चाकू से गोदकर हत्या का आरोप नोएडा के रहने वाले नितिन और अनुज पर लगा है।





इन दोनों आरोपियों ने मृतक को पहले चाकू मारे, इस पर भी जब मन नहीं भरा तो उसको बाइक से बांधकर कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा। घायल मेंहदी हसन को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हत्या आरोपी अनुज और नितिन की यह कारगुजारी एक घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।





नोएडा थाना 49 ने सीसीटीवी फुटेज की निशानदेही पर अनुज और नितिन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, पुरानी रंजिश के चलते मेंहदी हसन की हत्या की गई है। पुलिस जब दोनों को हत्या में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी, तो रास्ते में बरौला पुल के निकट उन्होंने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस बल पर फायर खोल दिए।





आत्मरक्षार्थ पुलिस की चलाई गोली से अनुज और नितिन घायल हो गए। फिलहाल घायल आरोपियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।