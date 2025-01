खौफनाक वारदात, पूर्व फौजी ने पहले पत्नी के टुकड़े किए, फिर कुकर में उबाला और झील में फेंक दिया

Former soldier killed his wife in Telangana: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से लगे रंगारेड्‍डी जिले में एक दिल ‍दहला देने वाली वारदान सामने आई है। यहां एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। साथ ही लोगों के सामने बहुचर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड की याद ताजा हो गई।

गुमशुदगी की रिपोर्ट : दरअसल, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का रहने वाला गुरु मूर्ति (45) सेना से रिटायर होने के बाद हैदराबाद स्थित डीआरडीओ में सुरक्षा गार्ड के रूप नौकरी कर रहा था। वह अपनी पत्नी माधवी (35) और 2 बच्चों के साथ मीरपेट के न्यू वेंकटेश्वरा नगर में रहता था। इसी बीच, गुरु मूर्ति ने 18 जनवरी को माधवी के परिजनों को जानकारी दी कि वह लापता हो गई है। इसके बाद माधवी के परिजनों ने मीरपेट पुलिस स्टेशन में माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच, आरोपी ने भ्रमित करने के लिए पत्नी की तलाश में सहयोग भी दिया। ALSO READ: Delhi Police का गैंगस्टरों पर शिकंजा, ऑपरेशन कवच के दौरान 500 से ज्यादा अपराधी दबोचे

क्यों उठाया खौफनाक कदम : पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी का अपनी पत्नी माधवी के साथ झगड़ा होता रहता था। इस बीच, पुलिस ने शक के आधार पर जांच शरू की। गुरु मूर्ति से भी पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ के दौरान गुरु मूर्ति टूट गया और उसने पूरी वारदात के बारे में बताया। गुरु मूर्ति ने पुलिस को बताया कि उसने पत्नी से झगड़े के बाद उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद उसने शव के टुकड़े-टुकड़े किए और फिर उन्हें प्रेशर कुकर में उबाला और बाद में झील में फेंक दिया।





क्या है श्रद्‍धा वालकर कांड : 27 वर्षीय श्रद्धा वालकर की 18 मई 2022 को दिल्ली में उसके 28 वर्षीय प्रेमी और लिव-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने हत्या कर दी थी। पूनावाला ने कथित तौर पर श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया था और उसने दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने निवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा था। बाद में उन्हें इधर-उधर फेंक दिया था। यह मामला हत्या के लगभग छह महीने बाद सामने आया, जब श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा के दोस्तों से यह जानने के बाद गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई कि वे ढाई महीने से अधिक समय से श्रद्‍धा से संपर्क करने में असमर्थ थे। बाद में खुलासा हुआ कि पूनावाला ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। बाद टुकड़ों को छतरपुर के जंगलों में फेंक दिया।

