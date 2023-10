gurugram news in hindi : हरियाणा के गुरुग्राम में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही कार की छत से पटाखे फोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

हेड कांस्टेबल बलजीत सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, वीडियो बुधवार रात से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

The video of bursting of firecrackers from a moving #car on Golf Course Road in Gurugram is going viral. After the video surfaced, police registered a case against unknown persons and investigation is underway.

