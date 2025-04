युवती ने दी मंगेतर की 1.5 लाख में सुपारी, रिश्ते से नहीं थी खुश, इस तरह खुला राज

girl gave contract to kill her fiance in Maharashtra: सगाई तक तो सब कुछ ठीक था... प्री-वेडिंग शूट भी हो गया था... अचानक युवती का मन बदला और उसे अपना होने वाला दूल्हा पसंद नहीं आया। लड़की चाहती तो सगाई तोड़ भी सकती थी, लेकिन उसने तो अपने होने वाले दूल्हे को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। वह अपनी साजिश में नाकाम रही और अब पुलिस उसे ढूंढ रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

सागर से शादी नहीं करना चाहती थी मयूरी : यह मामला महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र का है। अहिल्यानगर के श्रीगोंडा तालुका की रहने वाली मयूरी डांगड़े की शादी कर्जत तालुका के माही जलगांव के सागर जयसिंह कदम से तय हुई थी। सगाई और प्री-वेडिंग शूट तो ही ही चुका था। दोनों ही परिवारों ने विवाह की तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। इतना सब कुछ होने के बाद मयूरी का मन बदल गया। वह सागर से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह सगाई भी इसलिए नहीं तोड़ना चाह रही थी कि इससे बदनामी होगी।

डेढ़ लाख में दे दी सुपारी : मयूरी ने सागर से पीछा छुड़ाने के लिए उसे रास्ते से हटाने की खतरनाक साजिश रच डाली। मयूरी ने अपनी साजिश में संदीप गावड़े नामक व्यक्ति तो शामिल किया और उसे सागर को मारने के लिए डेढ़ लाख रुपए की सुपारी दे दी। सागर की हत्या को अंजाम देने के लिए कुछ और लोगों को शामिल किया गया। हालांकि साजिश नाकाम हो गई और जब इस रहस्य से पर्दा उठा तो हर कोई चौंक गया। यह घटना फरवरी माह की है।

पुलिस जांच से खुला राज : पीड़ित सागर एक होटल में खाना बनाने का काम करता है। 27 फरवरी की शाम जब वह अपने काम से घर की ओर लौट रहा था तब दौंड तालुका के खामगांव फाटा के पास कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और डंडे और लाठियों से उस पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में सागर घायल हो गया था। बाद उसने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी तो घटना का राज खुलता चला गया।

पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में आदित्य शंकर दांगड़े, संदीप दादा गावड़े, शिवाजी रामदास जरे, सूरज दिगंबर जाधव और इंद्रभान सखाराम कोलपे के नाम सामने आए हैं। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मयूरी डांगड़े के कहने पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया है, जबकि मयूरी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala