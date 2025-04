हरियाणा में महंगी हुई बिजली, जानिए कितने बढ़े दाम?

Diesel becomes costlier by Rs 2 in Karnataka: कर्नाटक सरकार (Karnataka government) ने मंगलवार से डीजल (diesel) पर बिक्री कर बढ़ाकर 21.17 प्रतिशत कर दिया है। इससे राज्य में डीजल का मूल्य 2 रुपए प्रति लीटर बढ़कर 91.02 रुपए हो जाएगा। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि 4 नवंबर 2021 से पहले कर्नाटक में डीजल पर बिक्री कर की दर 24 प्रतिशत थी और प्रति लीटर बिक्री मूल्य 92.03 रुपए था। पिछले साल 15 जून को कर्नाटक सरकार ने डीजल पर कर की दर घटाकर 18.44 प्रतिशत करने की अधिसूचना (notification) जारी की।