Andhra Pradesh: डॉक्टर समेत एक ही परिवार के 5 सदस्य मृत मिले, आर्थिक समस्या का संदेह

Five members of the same family : विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश) में कथित तौर पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे डॉक्टर समेत एक ही परिवार के 5 सदस्य अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। विजयवाड़ा पूर्व के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अधिराज सिंह राणा ने बताया कि परिवार के 4 सदस्यों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए जबकि 1 फांसी पर लटका मिला।





हत्या और फिर आत्महत्या का संदेह : उन्होंने कहा कि शवों को उन्होंने मंगलवार सुबह देखा और संदेह है कि वारदात सोमवार की रात को हुई होगी। पुलिस ने कहा कि डी श्रीनिवास (40) को फांसी पर लटका हुआ पाया गया जबकि उनकी पत्नी डी उषा रानी (38), 2 नाबालिग बच्चों (लड़का और 1 लड़की) और उनकी मां डी रामनम्मा (70) के गले की नसें कटी हुई पाई गईं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ऐसा तो नहीं है कि हड्डी रोग विशेषज्ञ श्रीनिवास ने पहले चारों की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली हो।





आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे : राणा ने बताया कि वह आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने अपना अस्पताल बेच दिया था। हम इसका सत्यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार की रात पीड़ित डॉक्टर ने अपनी कार की चाबी एक पड़ोसी को सौंप दीं और उनसे उसे अपने भाई को देने को कहा। उसने पड़ोसी को बताया कि वे पांचों लोग बाहर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस भारतीय दंड सहिंता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 174 के तहत आत्महत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta