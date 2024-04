हरिद्वार के इस मंदिर में आपस में भिड़े श्रद्धालु और पुजारी, जमकर चले डंडे

हरिद्वार के इस मंदिर में आपस में भिड़े श्रद्धालु और पुजारी, जमकर चले डंडे

Dispute between devotees and priest in Dakshin Kali temple in Haridwar : हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में श्रद्धालुओं के एक दल के साथ हुई बहस के संघर्ष में बदल जाने के बाद पुजारी तथा कर्मियों ने उन्हें डंडों से पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में मंदिर परिसर में एक पुजारी तथा उसके कर्मी कुछ युवकों को डंडों से पीटते दिखाई दे रहे हैं।

युवा पुजारी भी मंदिर के कर्मियों को अपने सिर में लगी चोट दिखा रहा है और उनसे युवकों के दल को पीटने को कह रहा है। श्यामपुर थाने के अधिकारी नीतेश शर्मा ने बताया कि यह घटना रविवार शाम को हुई। सूत्रों ने बताया कि मंदिर में टिकट और पार्किंग के मुद्दे पर श्रद्धालुओं और मंदिर कर्मियों के बीच बहस हुई जो संघर्ष में बदल गई। मंदिर के पुजारी तथा कर्मियों ने श्रद्धालुओं का पीछा किया और उन्हें डंडों से मारा।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के संबंध में उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि लड़ाई के कारणों को जानने के लिए मामले की जांच की जा रही है। श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आए थे। सूत्रों ने बताया कि पार्किंग शुल्क को लेकर दोनों पक्षों में बहस छिड़ी थी।

निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि मंदिर के मठाधीश हैं। उनसे संपर्क का प्रयास किया गया लेकिन उनके वैयक्तिक सहायक ने फोन नहीं उठाया। (भाषा)

