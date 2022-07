अधिकारियों के ट्रांसफर पर CM नीतीश कुमार ने लगाई रोक, मंत्री नाराज

पटना। में अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय मुख्यमंत्री से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। नाराजगी की वजह उनके द्वारा किए गए विभागीय तबादलों पर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से रोक लगाना है।

राजस्व विभाग में बीते 30 जून को मंत्री रामसूरत राय ने बड़ी संख्या में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग किए थे। 2 दिन बाद सीएमओ ने इस पर तत्काल रोक लगा दी। इससे मंत्री रामसूरत राय नाराज हो गए। राय ने ये भी धमकी दी है कि वो अब जनता दरबार नहीं करेंगे क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी गई।

राय ने कहा कि जहां तक तबादलों का सवाल है, कुछ लोगों ने शिकायत की कि कम समय में आदेश आ गए। इसलिए सीएम ने कहा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। अधिकारी जहां हैं, वहीं रहेंगे।

