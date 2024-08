जिला न्यायपालिका को अधीनस्थ कहना बंद करें, बोले CJI डीवाई चंद्रचूड़

Supreme Court will hear the petition of Punjab Government: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) नीत पंजाब सरकार की उस अंतरिम याचिका पर दो सितंबर को सुनवाई करेगा, जिसमें ग्रामीण विकास कोष से संबंधित कथित बकाए के लिए केंद्र से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि तत्काल जारी करने का अनुरोध किया गया है।