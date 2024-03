दिल्ली जलबोर्ड के प्लांट में बने बोरवेल में गिरा बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Delhi news in hindi : राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार देर रात एक बच्चा दिल्ली जल बोर्ड के जलशोधन संयंत्र में बने 40 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और दिल्ली दमकल सेवा (DFS) संयुक्त अभियान चला रहे हैं।

डीएफएस प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि देर रात करीब एक बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति पश्चिमी दिल्ली के केशोपुर मंडी इलाके में डीजेबी संयंत्र में बने एक बोरवेल में गिर गया है।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पांच दमकल वाहनों को घटनास्थल पर भेजा गया। बाद में हमें अपने अधिकारियों से सूचना मिली कि एक बच्चा 40 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया है। बचाव अभियान जारी है।

गर्ग ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम जल्द ही उस बोरवेल के समानांतर एक और बोरवेल खोदना शुरू करेगी जिसमें बच्चा गिरा है।

#WATCH | Delhi: Rescue operation underway at the site where a child fell into a 40-foot-deep borewell inside the Delhi Jal Board plant near Keshopur Mandi. pic.twitter.com/0iG2PjbyFB