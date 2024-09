अनुज सिंह एनकाउंटर पर CM योगी बोले, अब माफिया कहता है हुजूर छोड़ दें

Chief Minister Yogi Adityanath's statement regarding the encounter in Sultanpur robbery case : उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पिछले माह एक सर्राफा कारोबारी की दुकान में हुई डकैती के मामले में एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर में मारे जाने पर मुख्‍यमंत्री यो‍गी आदित्‍यनाथ ने कहा कि पहले माफिया समानांतर सरकार चलाता था। जो गुनाह करेगा वो भुगतेगा। पहले अपराधियों के साथ सरकार चलती थी। व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध बर्दाश्त नहीं। अब माफिया कहता है हुजूर छोड़ दें।







दूसरी ओर एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे कमज़ोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फ़र्ज़ी एनकाउंटर नाइंसाफ़ी है। हिंसा और रक्त से उप्र की छवि को घूमिल करना उप्र के भविष्य के विरूद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है।



सुल्तानपुर में पिछले माह एक सर्राफा कारोबारी की दुकान में हुई डकैती के मामले में एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर में मारे जाने पर मुख्‍यमंत्री यो‍गी आदित्‍यनाथ ने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है, अगर कोई ऐसा करेगा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

अखिलेश ने कहा कि आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे। इसीलिए वो जाते-जाते उप्र में ऐसे हालत पैदा कर देना चाहते हैं कि उप्र में कोई प्रवेश-निवेश ही न करे। उप्र की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं।





एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के कब्जे से 2 पिस्तौल 32 बोर, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग मिला है जिसमें लगभग 4 किलोग्राम चांदी थी। सुल्तानपुर में पिछले माह एक सर्राफा कारोबारी की दुकान में हुई डकैती के मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 का एनकाउंटर हो गया और 3 फरार चल रहे हैं।