बुलेटप्रूफ जैकेट को चीरकर पर्स में फंसी गोली, सिक्कों ने बचाई जान

यह घटना सिपाही विजेंदर कुमार (24) को नया जीवन दे गई। आमतौर पर लोग पैंट की पीछे वाली जेब में पर्स रखते हैं, लेकिन सिपाही ने उस दिन ऊपर सीने के पास वर्दी में रखा हुआ था। गोली बुलेटप्रूफ जैकेट को चीरते हुए सिक्कों से भरे पर्स में जाकर अटक गई।

Firozabad: Narrow escape for Constable Vijendra Kumar after a bullet pierced his bullet proof vest and got stuck in his wallet that was kept in his jacket's front pocket. He says 'It happened yesterday during the protests, I really feel like this is my second life.' pic.twitter.com/XlnkXqZX61