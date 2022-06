मुंबई में 4 मंजिला इमारत ढही, 1 की मौत, 8 को सुरक्षित निकाला

मुंबई। के कुर्ला पूर्व स्थित नाइक नगर में सोमवार देर रात एक चार मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। कार्य जारी है। मलबे में 20 से 25 लोगों के फंसे होने की खबर है।

बीएमसी के अनुसार, मलबे के नीचे से 8 लोगों को बचा लिया गया। इनकी हालत स्थिर है वहीं 20 से 25 लोगों के मलबे में दबे होने की संभावना है साथ ही बचाव अभियान जारी है।

Mumbai: One dead, 8 rescued in Kurla building collapse, more feared trapped

