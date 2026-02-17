मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
चंडीगढ़ (पंजाब) , मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (13:21 IST)

पंजा‍ब के अस्‍पताल को बम की धमकी, यहां भर्ती हैं CM भगवंत मान, अकाली दल ने उठाए सवाल

Chief Minister Bhagwant Singh Mann
Bomb threat to Punjab hospital : पंजाब में फोर्टिस अस्पताल और कई निजी स्कूलों को 'खालिस्तान नेशनल आर्मी’ नामक संगठन द्वारा बम से उड़ाने का धमकीभरा ईमेल मिला है। धमकी में विस्फोट की चेतावनी दी गई है, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी अस्‍पताल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान स्वास्थ्य कारणों से भर्ती हैं। इसके बाद सुरक्षाबलों ने उनकी सुरक्षा पहले से भी अधिक सख्त कर दी है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल के नेता सरबजीत सिंह झिंजर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सेहत और अस्पताल में भर्ती होने के घटनाक्रम को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

मुख्यमंत्री मान को अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ ही घंटों बाद सोमवार शाम थकावट महसूस होने पर दोबारा भर्ती कराया गया था। धमकी के बाद बम निरोधक दस्ते को सक्रिय कर गहन जांच शुरू कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और हर संभावित खतरे की रोकथाम के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

पुलिस की कई टीमें अस्पताल परिसर के हर कोने की तलाशी ले रही हैं। पुलिस विद्यालयों में जांच कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और हरियाणा के विद्यालयों को भी इसी प्रकार की धमकियां मिली थीं।

शिरोमणि अकाली दल ने उठाए सवाल 

शिरोमणि अकाली दल के नेता सरबजीत सिंह झिंजर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सेहत और अस्पताल में भर्ती होने के घटनाक्रम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। झिंजर ने सोशल मीडिया के जरिए पूछा है कि क्या यह सब मुख्यमंत्री भगवंत मान को पद से हटाने की तैयारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा घटनाक्रम अन्य विधायकों का समर्थन जुटाने के लिए समय खरीदने का एक 'ड्रामा' हो सकता है।
झिंजर ने फोर्टिस अस्पताल को मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए एक 'सियासी वेंटिलेटर' तक करार दिया है। अकाली नेता ने पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को रविवार शाम फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके सभी टेस्ट सामान्य बताए गए।
