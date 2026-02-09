सोमवार, 9 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पुणे , सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (22:44 IST)

Sharad Pawar Health : शरद पवार की तबीयत स्थिर, वाइटल पैरामीटर्स नॉर्मल, सुप्रिया सुले ने क्या कहा

sharad pawar
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार को सोमवार की दोपहर गले में संक्रमण एवं खांसी की शिकायत के बाद बारामती में उनके घर से पुणे शहर के एक अस्पताल में ले जाया गया। रूबी हॉल क्लिनिक के प्रमुख हृदयरोग विशेषज्ञ एवं प्रबंधन न्यासी डॉ. परवेज ग्रांट ने इस बात की पुष्टि की।
ग्रांट ने कहा कि यहां पहुंचने पर, चिकित्सकों की एक टीम उनकी जांच करेगी और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया कि बाबा को सीने में कंजेशन हो गया है और उन्हें 5 दिन का एंटीबायोटिक्स कोर्स लेना होगा।
अच्छी बात यह है कि बाकी सभी वाइटल पैरामीटर नॉर्मल हैं। आपकी शुभकामनाओं और लगातार सपोर्ट के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी डॉक्टरों को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। Edited by: Sudhir Sharma 
8 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ी यूपी की अर्थव्यवस्था, वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹36 लाख करोड़ तक पहुंचने की ओर अग्रसर है

8 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ी यूपी की अर्थव्यवस्था, वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹36 लाख करोड़ तक पहुंचने की ओर अग्रसर हैवित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश की पहली आर्थिक समीक्षा सदन के पटल पर प्रस्तुत की। समीक्षा में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, निवेश, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय स्थिति और क्षेत्रीय योगदान को विस्तार से सामने रखा गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने बीते आठ वर्षों में ऐतिहासिक विस्तार किया है।

Tej Pratap Yadav: अनुष्का यादव के मां बनने के दावे पर तेजप्रताप ने तोड़ी चुप्पी, गिनाए 5 जयचंदों के नाम

Tej Pratap Yadav: अनुष्का यादव के मां बनने के दावे पर तेजप्रताप ने तोड़ी चुप्पी, गिनाए 5 जयचंदों के नामtej pratap yadav: बिहार की राजनीति में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। अनुष्का यादव के साथ कभी तस्वीरों को लेकर घर और पार्टी से बाहर हुए तेजप्रताप यादव अब एक नए विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के मां बनने और तेजप्रताप से तार जुड़ने के दावों ने हलचल मचा दी है।

परिवार मानकर प्रदेश की सेवा, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली, अचानक भावुक हो गई CM पुष्कर धामी की पत्नी

परिवार मानकर प्रदेश की सेवा, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली, अचानक भावुक हो गई CM पुष्कर धामी की पत्नीउत्तरायणी कौथिक महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी संबोधन के दौरान भावुक को गईं। मीडिया खबरों के मुताबिक अपने पति पुष्कर सिंह धामी और मां का जिक्र करते हुए वे काफी भावुक हो गईं और रो पड़ीं। उन्होंने कहा कि उनके पति जब से मुख्यमंत्री बने हैं।

Digital Arrest मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI को पहचान का आदेश; ₹54 हजार करोड़ की ठगी को बताया 'डकैती'

Digital Arrest मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI को पहचान का आदेश; ₹54 हजार करोड़ की ठगी को बताया 'डकैती'Digital Arrest News : डिजिटल धोखाधड़ी और तथाकथित ‘डिजिटल अरेस्ट’ के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ऐसे मामलों की पहचान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और दिल्ली सरकारों को आदेश दिया है कि चिन्हित मामलों में जांच की अनुमति तत्काल प्रदान की जाए।

Parliament Session News : लोकसभा स्पीकर को लेकर क्यों गरमाईं सियासत, प्रियंका गांधी क्यों नाराज

Parliament Session News : लोकसभा स्पीकर को लेकर क्यों गरमाईं सियासत, प्रियंका गांधी क्यों नाराजलोकसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही लगभग निष्फल रही। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्पीकर पर इतना प्रेशर है कि उन्हें खुद बयान देना पड़ रहा है, जो सही नहीं है।

Ayodhya: अयोध्या में अब अपराधियों की खैर नहीं, 5 महीने में 94 नए अपराधियों की खुली हिस्ट्रीशीट

Ayodhya: अयोध्या में अब अपराधियों की खैर नहीं, 5 महीने में 94 नए अपराधियों की खुली हिस्ट्रीशीटAyodhya News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'जीरो टॉलरेंस' विजन को धरातल पर उतारते हुए अयोध्या पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। रामनगरी को अपराध मुक्त बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. गौरव ग्रोवर ने ऐसा चक्रव्यूह बुना है कि अपराधी अब या तो जेल में हैं या जिले के बाहर।

Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिर हमले की साजिश के आरोपी अब्दुल रहमान की फरीदाबाद जेल में हत्या, जांच शुरू

Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिर हमले की साजिश के आरोपी अब्दुल रहमान की फरीदाबाद जेल में हत्या, जांच शुरूश्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर हमले की साजिश रचने के आरोप में बंद अब्दुल रहमान की हरियाणा की फरीदाबाद स्थित नीमका जिला जेल में हत्या कर दी गई। अब्दुल रहमान अयोध्या के थाना इनायतनगर क्षेत्र के मजनाई गांव का रहने वाला था। बताया गया कि जेल बैरक के भीतर ही एक सह-कैदी ने उस पर नुकीली, पत्थरनुमा वस्तु से हमला किया।

Pilibhit Stray Bull Attack : पीलीभीत में आवारा सांड का आतंक, मां और बच्ची पर हमला, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

Pilibhit Stray Bull Attack : पीलीभीत में आवारा सांड का आतंक, मां और बच्ची पर हमला, CCTV में कैद हुई पूरी घटनापीलीभीत जिले में आवारा सांडों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला कोतवाली बीसलपुर क्षेत्र के 12 पत्थर चौराहे पर सोनालिका एजेंसी के सामने एक आवारा सांड ने महिला और उसकी ढाई साल की बच्ची पर हमला कर दिया। घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई।

यूपी की महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच बना मिशन शक्ति, आधी आबादी के लिए साबित हो रहा है संजीवनी

यूपी की महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच बना मिशन शक्ति, आधी आबादी के लिए साबित हो रहा है संजीवनीMission Shakti UP: उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर अब कोई आधा-अधूरा तंत्र स्वीकार्य नहीं होगा। इसी संकल्प के साथ प्रदेश के सभी जनपदों में मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0 को पूरी सख्ती और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि मिशन शक्ति अब केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि हर थाने पर महिलाओं के लिए दिखाई देने वाला भरोसे का केंद्र होना चाहिए।

Pariksha Par Samvad : लक्ष्य पर ध्यान और कड़ी मेहनत, CM डॉ. यादव ने स्टूडेंट्स को दिए पढ़ाई के मंत्र

Pariksha Par Samvad : लक्ष्य पर ध्यान और कड़ी मेहनत, CM डॉ. यादव ने स्टूडेंट्स को दिए पढ़ाई के मंत्रमध्यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 फरवरी को अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने साइकोलोजिस्ट की तरह पहले तो विद्यार्थियों के मन का भाव जाना, फिर उसके बाद उनसे खुलकर बात की। डॉ. यादव ने विद्यार्थियों की शंकाओं का भी समाधान किया।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
