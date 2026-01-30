शुक्रवार, 30 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (09:44 IST)

अजित पवार के करीबी का खुलासा, जल्द करने वाले थे NCP के दोनों गुटों का विलय

sharad pawar ajit pawar
Ajit Pawar news in hindi : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के 2 दिन बाद उनके एक करीबी सहयोगी किरण गुजर ने दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय के लिए उत्सुक थे, और यह जल्द ही होने वाला था।
 
किरण गुजर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि अजित पवार ने बुधवार (28 जनवरी) को हुई विमान दुर्घटना से सिर्फ पांच दिन पहले ही उन्हें इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि वह दोनों गुटों को मिलाने के लिए 100 प्रतिशत उत्सुक थे।
 
अजित पवार ने किरण गुजर को बताया था कि पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है और अगले कुछ दिनों में विलय होने वाला है। इस संबंध में दोनों दलों में बातचीत भी हुई थी।
 
पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनावों में एक साथ चुनाव लड़ने के बाद दोनों गुटों ने अगले महीने होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए भी गठबंधन जारी रखने का फैसला किया था।
 
अजित पवार ने कुछ पत्रकारों से भी कहा था कि वह अपनी पार्टी का NCP (SP) में विलय करना चाहते हैं, जब उनके चाचा शरद पवार (85) स्वस्थ थे।
 
पवार को बुधवार को बारामती में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। उन्हें गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बेटे पार्थ और जय ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस अवसर पर उनके समर्थकों ने अजित दादा अमर रहे के नारे लगाए।
edited by : Nrapendra Gupta
क्या फिर बनेगी मोदी सरकार, बहुमत को छू पाएगा NDA, INDIA गठबंधन को मिलेगी कितनी सीटें

क्या फिर बनेगी मोदी सरकार, बहुमत को छू पाएगा NDA, INDIA गठबंधन को मिलेगी कितनी सीटेंक्या आज की तारीख में लोकसभा चुनाव हों तो क्या एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। क्या बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए बहुमत का आंकड़ा छू पाएगा। INDIA गठबंधन कोई कमाल बता पाएगा। ऐसा ही एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। इंडिया टुडे-सी वोटर (India Today-CVoter) के ताजा 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे के मुताबिक यदि आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए 352 सीटों के साथ प्रचंड जीत मिलेगी।

Ajit Pawar plane crash : बारामती हादसे का सच बताएगा Black box, दिल्ली से शुरू हुई बड़ी कार्रवाई, जांच में जुटी AAIB

Ajit Pawar plane crash : बारामती हादसे का सच बताएगा Black box, दिल्ली से शुरू हुई बड़ी कार्रवाई, जांच में जुटी AAIBमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सूचित किया है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का 'ब्लैक बॉक्स' बरामद कर लिया गया है और उसे सुरक्षित कस्टडी में ले लिया गया है।

HAL और रूस के बीच 'सुखोई सुपरजेट-100' के लिए समझौता, Civil Aviation में देश को कैसे होगा फायदा

HAL और रूस के बीच 'सुखोई सुपरजेट-100' के लिए समझौता, Civil Aviation में देश को कैसे होगा फायदातेजस और सुखोई-30 MKI जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अब नागरिक उड्डयन (Civil Aviation) के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक HAL ने रूस की यूनिटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC) के साथ भारत में 'सुखोई सुपरजेट-100' (SSJ-100) यात्री विमान बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

मिडिल ईस्ट में कभी भी छिड़ सकती है जंग! ईरान ने अमेरिका को ललकारा- 'हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं'

मिडिल ईस्ट में कभी भी छिड़ सकती है जंग! ईरान ने अमेरिका को ललकारा- 'हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं'मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। क्या डोनल्ड ट्रंप की घेराबंदी से शुरू होगा युद्ध? पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

USS Abraham Lincoln की तैनाती से क्यों कांप रहा है मिडिल ईस्ट? ईरान ने उतारा 'शहीद बगेरी' ड्रोन कैरियर

USS Abraham Lincoln की तैनाती से क्यों कांप रहा है मिडिल ईस्ट? ईरान ने उतारा 'शहीद बगेरी' ड्रोन कैरियरवॉशिंगटन/तेहरान: पश्चिम एशिया (Middle East) एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद दुनिया का सबसे घातक परमाणु संचालित विमानवाहक पोत USS Abraham Lincoln (CVN-72) अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ अरब सागर में पहुंच चुका है। अमेरिका की इस 'किलिंग मशीन' की मौजूदगी ने ईरान को बैकफुट पर धकेलने के बजाय उसे और आक्रामक बना दिया है।

Budget 2026 : क्या सस्ती होंगी EV कारें, ऑटो इंडस्ट्री की उम्मीदों को कैसे पूरा कर पाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Budget 2026 : क्या सस्ती होंगी EV कारें, ऑटो इंडस्ट्री की उम्मीदों को कैसे पूरा कर पाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणbudget 2026 News : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ऑटो और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार अगले चरण के विकास के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप पेश करेगी। मीडिया खबरों के मुताबिक केंद्रीय बजट 2026-27 से भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार को एक बड़े नीतिगत प्रोत्साहन (Policy Push) की उम्मीद है।

एक्टिवेट हुआ कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट, फैंस का सवाल- क्यों हुआ था बंद?

एक्टिवेट हुआ कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट, फैंस का सवाल- क्यों हुआ था बंद?Virat Kohli news in hindi : विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट गुरुवार रात को अचानक बंद हो गया। सर्च करने पर न तो उनकी प्रोफाइल दिख रही थी और न ही डायरेक्ट लिंक के जरिए अकाउंट खुल पा रहा था। इस पर मैसेज आ रहा था कि यह पेज उपलब्ध नहीं है। इससे फैंस चिंतित हो गए। हालांकि अब यह अकाउंट खुल रहा है।

LIVE: ट्रंप की धमकी, कनाडा पर लगा सकते हैं 50 फीसदी टैरिफ

LIVE: ट्रंप की धमकी, कनाडा पर लगा सकते हैं 50 फीसदी टैरिफLatest News Today Live Updates in Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ अपने व्यापारिक रुख को सख्त करते हुए चेतावनी दी कि अमेरिका में बेचे जाने वाले कनाडाई विमानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा सकता है। पल पल की जानकारी...

सुंदरबन से बैंकॉक तक, क्यों धंस रही हैं डेल्टा पर बसी जगहें?

सुंदरबन से बैंकॉक तक, क्यों धंस रही हैं डेल्टा पर बसी जगहें?इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता को लगभग 1,000 किलोमीटर दूर नुसांतरा में स्थानांतरित करने का फैसला किया। इसकी घोषणा साल 2019 में की गई थी। काम शुरू हो चुका, लेकिन निर्माण और वित्तीय चुनौतियों के कारण इसे पूरा होने में समय लग रहा है।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।
