डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान हादसे में निधन, बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा
Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार को एक बड़े विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अजित पवार के परिवार के लोग दिल्ली से बारामती की और रवाना हो गए।
लैंडिंग से पहले हुए हादसे के बाद विमान में आग लग गई और विमान के आगे का हिस्सा पूरी तरह जल गया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद हैं। विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। डीजीसीए ने विमान हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत की पुष्टि की दी।
अजित पवार जिला परिषद चुनावों को लेकर बारामती में एक सभा में शामिल होने आए थे। घटनास्थल से दिल दहलाने वाले वीडियो सामने आए हैं।
हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। अजित पवार के समर्थक शोक में डूब गए। अजित पवार के परिजन दिल्ली से बारामती की और रवाना हो गए।
