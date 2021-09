भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर तीसरी बार बम धमाका

कोलकाता। के उत्तर 24 परगना स्थित के आवास पर बदमाशों द्वारा बम फेंकने की घटना के एक हफ्ते से भी कम समय बाद मंगलवार सुबह उनके घर के बाहर इसी तरह के विस्फोट होने की जानकारी मिली है।

भाजपा नेता सिंह ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदस्य उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल चुनाव के बाद तीसरी बार उनके घर बम धमाका हुआ है।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सुबह करीब 9.10 बजे, सिंह के भाटपाड़ा आवास से करीब 200 मीटर की दूरी पर खाली पड़ी जमीन पर बम विस्फोट हुए। उन्होंने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे अधिकारी वहां हैं।



राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने 8 सितंबर की घटना की जांच सोमवार को अपने हाथ में ली थी जिसमें भाजपा सांसद के आवास का गेट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था।

