सुष्मिता देव पर दक्षिणी अगरतला के अमताली क्षेत्र में यह हमला हुआ। इस हमले में सुष्मिता देव के साथ ही 2 अन्य पार्टी नेता भी घायल हुए हैं। देव ने इस संबंध में अमताली थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है।

तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं सांसद अभिषेक बनर्जी ने अगरतला में पार्टी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव पर हुए हमले की शुक्रवार को कड़ी निंदा की।

बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, 'विप्लव कुमार देव के गुंडा राज के तहत राजनीतिक विरोधियों पर हमला नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। त्रिपुरा भाजपा के गुंडों द्वारा एक महिला राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव के साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार शर्मनाक और राजनीतिक आतंकवाद की बानगी है।'

Under @BjpBiplab's #DuareGundaRaj, attack on political opponents is setting new records!



Physically manhandling a sitting female Rajya Sabha MP, @SushmitaDevAITC is BEYOND SHAMEFUL & POLITICAL TERRORISM by @BJP4Tripura goons!



The time is near. People of Tripura will answer!