'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद जैसलमेर से गोडावण के 9 चूजे भेजे अजमेर

Statement of former DRDO Director General regarding Operation Sindoor : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के पूर्व महानिदेशक डॉ. वीके सारस्वत के मुताबिक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत को कभी कम नहीं आंका जाना चाहिए और देश अब एक अग्रणी शक्ति है। डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख ने बताया कि POK की गई जवाबी कार्रवाई से यह भी पता चलता है कि भारत ने कितनी आत्मनिर्भरता हासिल की है।