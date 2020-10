पंजाब में कृषि बिल पर बवाल, आप विधायकों ने विधानसभा में गुजारी रात

पंजाब की अमरिंदर सरकार आज विधानसभा में केंद्र के नए कृषि कानून के प्रभाव से निपटने के लिए एक बिल ला रही है। आप के विधायक चाहते हैं कि सरकार कृषि कानून के खिलाफ मंगलवार को पेश होने वाले प्रस्तावित बिल की प्रतियां उन्हें दे।

Aam Aadmi Party MLAs are sitting in Vidhan Sabha and will not move from here until the copy of bills to be presented is shared by @capt_amarinder govt. It is our right as party in opposition to take the bills for our perusal. pic.twitter.com/hxkcW2K74O