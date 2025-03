उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में 2 गुटों के बीच गोलीबारी, 5 घायल, केबल कनेक्शन को लेकर विवाद

asked for dowry, did not even get bride in Rajasthan: एक कहानी राजस्थान की है, दूसरी उत्तर प्रदेश की। जहां दूल्हों को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। राजस्थान के अलवर में तो पंचायत ने दूल्हे के परिजनों को ऐसी सजा दी कि वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। राजस्थान का मामला अलवर का है।