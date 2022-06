राज्यसभा चुनाव : हरियाणा में अजय माकन 1 वोट से हारे, कार्तिकेय शर्मा की शानदार जीत

हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव थे। इनमें से एक सीट पर भाजपा की जीत पक्की थी और दूसरी पर कांग्रेस की जीत तय नजर आ रही थी। लेकिन कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस से यह सीट छिन ली।

कार्तिकेय शर्मा की जीत में कुलदीप बिश्नोई की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं डाला। इस वजह से माकन की हार हुई। यदि वह कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देते तो अजय माकन चुनाव जीत जाते।

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है। कृष्ण लाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा को जिताने के लिए मैं सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं। यह लोकतंत्र की जीत है। मुझे उम्मीद है कि दोनों सदन में हरियाणा के लोगों से जुड़े मामलों को उठाएंगे।

My heartiest congratulations to the newly elected Rajya Sabha MPs from Haryana, Shri @KrishanLPanwar ji & ji. The success of the candidates is a victory of democracy.

My best wishes to them for their new responsibilities in the development of our great nation!