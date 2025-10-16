जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भीषण हादसा, जिंदा जले 4 लोग

Rajasthan news in hindi : राजस्थान में जैसलमेर के बाद बाढ़मेर में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर से टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में बैठे चार लोगों की जलकर मौत हो गई। हादसे में घायल एक व्यक्ति की हालत गंभीर है।

बताया जा रहा है गुरुवार को स्कॉर्पियों में सिणधरी (बालोतरा) से गुड़ामालानी (बाड़मेर) जा रहे 5 दोस्त उस समय हादसे का शिकार हुए जब उनकी गाड़ी ट्रेलर से टकरा गई। इसके बाद स्कॉर्पियों में आग लग गई। आग लगने से गाड़ी का गेट जाम हो गया और सभी लोग अंदर ही फंस गए।

आग लगने की वजह स्कार्पियों में सवार 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं ट्रेलर चालक ने किसी तरह स्कॉर्पियो के चालक को बाहर खींच कर निकाला और उसे बचाने में सफल रहा।

हादसे के तुरंत बाद कलेक्टर, एसपी समेत सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शवों की पहचान डीएनए टेस्ट से ही हो पाएगी।

गौरतलब है कि राजस्थान में जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर मंगलवार को एक बस में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। आग इतनी भीषण थी कि सभी शव सीटों से ही चिपक कर रह गए थे।

edited by : Nrapendra Gupta