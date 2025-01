कुंभ में आई दुनिया की सबसे खूबसूरत साध्वी, लोग कह रहे हीरोइन से भी ज्यादा सुंदर

on the first day of maha kumbh 1 crore devotees took a dip in sangam : पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ मेला सोमवार से प्रारंभ हो गया। सूचना निदेशक के मुताबिक, सोमवार को दोपहर दो बजे तक एक करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं, संत महात्माओं, कल्पवासियों और आगंतुकों का स्वागत करते हुए महाकुंभ के प्रथम स्नान की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने महाकुंभ को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक बताया।