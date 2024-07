ओलंपिक के अंतिम 16 में पहुंचने वाली श्रीजा अकुला बनी दूसरी भारतीय महिला TT खिलाड़ी

भारत की श्रीजा अकुला ने सिंगापुर की जियान झेंग को कड़े मुकाबले में 4 . 2 से हराकर पेरिस ओलंपिक टेबल टेनिस महिला एकल स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।अपने 26वें जन्मदिन पर श्रीजा ने 9 . 11, 12 . 10, 11 . 4, 11 . 5, 10. 12, 12 . 10 से जीत दर्ज की।

इससे पहले मनिका बत्रा भी अंतिम 16 में जगह बना चुकी हैं। भारतीय टेबल टेनिस के इतिहास में यह पहली बार हुआ है।श्रीजा ने 51 मिनट तक चला यह मुकाबला पहला गेम गंवाने के बाद जीता।

श्रीजा का सामना अब चीन की नंबर एक खिलाड़ी सुन यिंगशा से होगा।पहला गेम हारने के बाद श्रीजा ने दूसरा गेम जीतकर बराबरी की। दूसरे गेम में काफी गलतियां करने के बावजूद वह भाग्यशाली रही कि जीत सकी।

Sreeja Akula becomes the 2nd Indian player ever after Manika Batra to make it to the round of 1⃣with a victory over Singapore’s Zeng Jian.



She will next face World Rank 1 China’s Sun Yingsha in the round of 16 with a 9-11 12-10 11-4 11-5 10-12 12-10 victory.



Super… pic.twitter.com/xpGTS72ghK