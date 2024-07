क्या नीरज चोपड़ा के अलावा कोई साबित होगा छुपा रुस्तम, कल से एथलेटिक्स शुरु

Key financial rules will change from August 1 : 1 अगस्त से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जो आपकी दैनिक सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। जानिए कौनसे नियमों में होगा बदलाव, जिनका आप पर पड़ेगा सीधा असर। इसमें फास्टैग, एलपीजी और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नियम शामिल हैं।