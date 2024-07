ओलंपिक के लिए भारतीय टेबल टेनिस दल में खिलाड़ियों से ज्यादा सहयोगी स्टाफ

How To Get Rid Of Earthworms: बारिश का मौसम आते ही हरियाली तो बढ़ती है, लेकिन साथ ही कुछ अनचाहे मेहमान भी आ जाते हैं - केंचुए! बाथरूम, बालकनी, और कभी-कभी घर के अंदर भी दिखने लगते हैं ये केंचुए, जो किसी को भी परेशान कर सकते हैं। चिंता न करें, कुछ आसान उपायों से आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं।