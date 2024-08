विनेश फोगाट ने लिया कुश्ती से संन्यास, हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान

Lioness dies after falling in well in Gujarat : गुजरात के बोटाद जिले में एक शेरनी की खुले कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना मंगलवार रात को हुई। शेरनी के शव को कुएं से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय भेजा गया है। गुजरात में 2022 और 2023 में शावकों सहित 238 एशियाई शेरों की मौत हुई।