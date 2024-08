भारत का तीरंदाजी में पदक का 52 साल का इंतजार और लंबा हुआ, चौथी बार दीपिका खाली हाथ

> born

> no 1 vishwaguru archer since then

> never worked in the kitchen

> goes in every olympics

> returns with 0 medals

> doesn't explain further pic.twitter.com/5mkVL7YaZB — r/Idc. (@dudeitsokay) August 3, 2024

Deepika Kumari is the perfect example of this..... I usually don't criticise Athletes, but she has been utter garbage in last 3 Olympics..





2016 - too young , first Olympics excuse

2021 - corona excuse.

2024 - what now??



Biggest fraud in history of indian sports pic.twitter.com/TkCQJBGKxR — Amogh (@Amogh_09) July 28, 2024

Deepika Kumari is Nirmala Sitharaman of indian sports, she disappoints the country even when you've no expectations from her.

ओलंपिक में तीरंदाजी पदक के लिए भारत का 52 साल पुराना इंतजार चार बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी के बाहर होने के साथ और भी लंबा हो गया।भारतीय मिश्रित टीम के चौथे स्थान पर रहने के एक दिन बाद शनिवार को 30 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने प्री-क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की ओलंपिक रजत पदक विजेता मिशेल क्रोपेन को 6-4 (27-24, 27-27, 27-29, 27-27) से हराकर अच्छी शुरुआत की लेकिन वह क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय कोरियाई खिलाड़ी नाम सुहयोन से 6-4 (26-28, 28-25, 28-29, 29-27, 29-27) से हार गयीं।अपने चौथे ओलंपिक में भाग ले रही अनुभवी भारतीय खिलाड़ी ने धैर्य के साथ संघर्ष किया, दूसरे सेट में अंक बांटे और तीसरे सेट में सात का स्कोर करने के बाद भी अपनी बढ़त 5-1 कर ली। मिशेल ने अपना गेम जीतकर स्कोर 3-5 कर लिया, लेकिन दीपिका ने अंक बांटकर अंतिम आठ में प्रवेश कर लिया।इसके कुछ घंटे बाद भारतीय खिलाड़ी ने कोरियाई खिलाड़ी के खिलाफ भी अच्छी शुरुआत की। नाम ने दो 8 लगाए और दीपिका ने अपने शॉट्स को अच्छी तरह से निष्पादित करके 2-0 की बढ़त बना ली और उम्मीद जगाई कि वह पिछले अप्रैल में शंघाई में विश्व कप स्टेज -1 सेमीफाइनल में उसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपने विजयी प्रदर्शन को दोहरा सकती है।हालाँकि, एक शानदार सेटिंग में और उत्साहपूर्ण भीड़ के सामने, वह खुद को अछूता नहीं रख सकी और उसे अपने तीर छोड़ने में अधिक समय लगा।दूसरे और चौथे सेट के दूसरे शॉट में क्रमशः 6 और 7 ने नाम को दो बार स्कोर बराबर करने दिया और पहले और तीसरे सेट में भारतीय की उत्कृष्ट शूटिंग को खराब कर दिया।लंदन 2012 में अपना ओलंपिक सफर शुरू करने वाली दीपिका ने स्वीकार किया कि उन्होंने पदक जीतने का अपना सर्वश्रेष्ठ मौका गंवा दिया। मैच के बाद दीपिका ने कहा “यह निराशाजनक है। मैं नहीं जानती कि मैं ओलंपिक खेलों में कैसे और क्यों हारती रहती हूं। शायद यह माहौल की वजह से है. यह किसी की अपनी उम्मीदों का भार है।”अपने करियर को जारी रखना चाहती दीपिका ने कहा, “ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उन दो खराब शॉट्स के कारण उसे मैच गिफ्ट किया है।”कोच पूर्णिमा महतो ने हार के कारण गिनाते हुये कहा “ आदर्श रूप से आपको एंकर पोजीशन (ठोड़ी के पास) लेने के पांच-सात सेकंड के भीतर अपना शॉट लगाना चाहिए। अगर आप पकड़ते हैं तो आपके मन में तरह-तरह के विचार आते हैं। उसने उस शॉट को लंबे समय तक रोके रखा (दूसरे सेट में 6) और दूसरी बार (चौथे सेट में 7) उसने दबाव के कारण जल्दी छोड़ दिया। ”अच्छे फॉर्म से गुजर रही अठारह वर्षीय नवोदित भजन कौर ने प्री-क्वार्टर फाइनल में बाहर होने से पहले कड़ी टक्कर दी। वह इंडोनेशिया की डायनंदा चोइरुनिसा से टाई-ब्रेकर के जरिए 6-5 (29-28, 25-27, 28-26, 28-28, 26-27, शूट-ऑफ: 9-8) से हार गईं।