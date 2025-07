मंगला गौरी व्रत पर के दिन क्या करना चाहिए, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

What to do with broken Shivling: हिंदू शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार खंडित शिवलिंग की पूजा करना अनुचित माना जाता है, इस विषय पर विभिन्न धर्मशास्त्रों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि खंडित (टूटा हुआ) शिवलिंग पूजा योग्य नहीं होता। वहीं कुछ मान्यता के अनुसार इसका पूजन कर सकते हैं। आइए इसका कारण और परंपरा को थोड़ा विस्तार से समझते हैं: