How to do Pitru Tarpan: वैशाख पूर्णिमा का दिन पितृ तर्पण के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन विधिपूर्वक पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। नीचे एक संपूर्ण विधि दी गई है जिससे आप इस दिन पितरों का तर्पण कर सकते हैं। आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं पितृ तर्पण के बारे में...