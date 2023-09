ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे ने क्‍यों लगाए पीपल ऑफ इंडिया पर आरोप, जानिए क्‍या है मामला?

Photo source : Facebook page

ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे (Human of Bombay) ने पीपल ऑफ इंडिया (People of India ) के खिलाफ केस दायर किया गया है। जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे ने आरोप लगाए गए हैं कि पीपल ऑफ इंडिया जिन स्टोरीज और फोटो को साझा करता है, वो ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे की नकल हैं। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे (Human of Bombay) की ओर से कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लगाएं हैं।ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे कथित तौर पर 'ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क (HONY)' से प्रेरित है। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत 2014 में संस्थापक करिश्मा मेहता ने फेसबुक पेज के रूप में की थी। वहीं, 'ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क' भी एक फोटो-ब्लॉग है, जिसमें न्यूयॉर्क शहर की अच्छी किस्से प्रकाशित होते हैं। नवंबर 2010 में अमेरिकी फोटोग्राफर ब्रैंडन स्टैंटन ने इसे शुरू किया था। दरअसल, 39 साल के ब्रैंडन स्टैंटन को शानदार स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है। उनकी ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क पर कई व्यक्तिगत कहानियां खूब पॉपुलर हो चुकी हैं।बता दें कि ब्रैंडन ने शनिवार को एक्स (पहले ट्विटर) पर ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को टैग करते हुए लिखा, ‘मैंने जिस चीज के लिए आपको हमेशा माफ किया है, वैसा ही करने पर आप किसी और पर मुकदमा नहीं कर सकते। मैं हमेशा यह देखकर (अपने कंटेंट कॉपी होता) खामोश रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे प्रेरक कहानियां शेयर करता है। मुझे यह भी पता है कि ऐसा ही करके वह मोनेटाइजेशन से बड़ी रकम कमाता है। लेकिन ऐसा ही करने के लिए आप दूसरे पर मुकदमा नहीं कर सकते’दरअसल हाल ही में हब ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पोई (People of India ) के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इसमें हब ने दावा किया है कि पोई (People of India ) ने उसी के कंटेंट को कॉपी करके हूबहू छाप दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल मुकदमे पर 18 सितंबर को पोई को नोटिस जारी किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा की कॉपीराइट उल्लंघन हुआ है। तस्वीरें भी समान हैं। अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होनी है।ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे नाम के फेसबुक पेज को 2014 में करिश्मा मेहता ने बनाया था। जो काफी तेजी से पॉपुलर हुआ। इस पेज की कहानियां दिल छू लेने वाली होती हैं। माना जा रहा है कि ये पेज ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क को टक्कर दे रहा है। जिसके कई फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब एचओबी की ओर से पीपल ऑफ इंडिया के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में केस दायर किया गया है। जिसमें कहानी को कॉपी करने के आरोप लगाए गए हैं। जिसके बाद अब एचओएन ने एचओबी की तीखी आलोचना की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन चीजों को पहले आपने नजरअंदाज किया हो, उनके लिए कैसे आप दूसरों पर एक्शन ले सकते हो।Edited by navin rangiyal