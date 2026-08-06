Monsoon Alert: उत्तर से दक्षिण तक भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा

Monsoon Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार यानी 6 अगस्त 2026 को देश भर में मानसूनी ट्रफ और चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulations) के चलते मानसूनी गतिविधियां बेहद तीव्र बनी रहेंगी। उत्तर, पूर्व, मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में अचानक आई बाढ़ (Flash Floods) और भूस्खलन (Landslides) का अलर्ट जारी किया है, वहीं मैदानी इलाकों में नदियों के उफान पर रहने और निचले इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

पहाड़ों पर भूस्खलन का संकट, दिल्ली-एनसीआर में बारिश

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में अति-भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने की गंभीर चेतावनी दी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम तापमान 23°C के आसपास दर्ज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी जिलों (जैसे लखनऊ, कानपुर और वाराणसी) में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं, जिससे कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं।

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। उत्तर बिहार और सीमांचल के जिलों में मूसलाधार बारिश का अंदेशा जताया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों—असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक बारिश जारी रहेगी। असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है, जहां जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और हताहतों का आंकड़ा भी बढ़ा है।

कोंकण और केरल में आफत की बारिश

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के कोंकण-गोवा और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में तीव्र मानसूनी गतिविधि के चलते अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत में केरल में स्थिति संवेदनशील है, जहां पहले से ही जारी भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। तटीय व दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में 40 से 50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ गरज-चमक और भारी बारिश का अनुमान है। देश भर में लगातार हो रही बारिश से अधिकतम तापमान गिरकर 28°C से 34°C के बीच बना रहेगा।