Narendra Modi praised for discount of Rs 100 on gas cylinder: केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कई नेताओं ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर घरेलू गैस सिलेंडर (gas cylinder) की कीमतों में 100 रुपए की छूट दिए जाने की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की सराहना (Appreciate) की और कहा कि इससे लाखों परिवारों का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।