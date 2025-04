Waqf Amendment Bill : वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेगा INDIA ब्लॉक, लोकसभा में हंगामे के आसार

Ram Navami will be celebrated peacefully in West Bengal: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस (C.V. Anand Bose) ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि रामनवमी (Ram Navami) का आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बोस ने राजभवन में कहा कि रामनवमी शांति और सौहार्द का पर्व है और इस उत्सव के दौरान ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो समाज में अशांति फैलाए। पिछली बार जब कुछ असामाजिक घटनाएं हुई थीं, तब मैं स्वयं मौके पर मौजूद था।