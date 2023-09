ब्रिटेन से भारत लाया जाएगा 'वाघ नख', इससे छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को मारा था

Wagh Nakh of Chhatrapati Shivaji : केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी ने जिस ‘वाघ नख’ ने मुगल सेनापति अफजल खान को मौत के घाट उतारा था, उसे ब्रिटेन से देश वापस लाया जाएगा।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि हमारी बहुमूल्य कलाकृतियों की वापसी भारत के राजनयिक प्रयासों की एक बड़ी जीत है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब नयी दिल्ली में जी20 नेताओं का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि हमारी गौरवशाली विरासत लौट रही है। इतिहास बनते देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध ‘वाघ नख’ उस जगह पर अपनी विजयी वापसी के लिए तैयार है, जिससे वह वास्वत में संबंध रखता है।

