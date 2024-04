बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ को सुप्रीम कोर्ट का झटका

35 people will become Jain monks in Gujarat: गुजरात में 11 साल के एक लड़के और एक धनवान दंपति सहित जैन समाज के 35 लोग 22 अप्रैल को गृहस्थ जीवन छोड़कर दीक्षा लेंगे और जैन भिक्षु बन जाएंगे। एक धार्मिक न्यास ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 35 लोगों में 10 की उम्र 18 साल से कम है। इनमें भी सबसे छोटा 11 साल का लड़का है।