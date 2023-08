केन्द्र का चुनावी दांव, LPG गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी

Relief to former Prime Minister of Pakistan Imran Khan: तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। इमरान ने 3 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।