LCA Tejas Fighter Jet: स्क्वॉड्रन लीडर मोहना सिंह तेजस लड़ाकू विमान की पहली महिला पायलट बनीं

JP Nadda's statement on one nation one election : भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार कर लिए जाने को ‘ऐतिहासिक’ करार दिया और कहा कि इसे अपनाने से चुनाव से संबंधित खर्चों और सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।