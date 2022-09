शशि थरूर ने किया उदयपुर संकल्प, का समर्थन

कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर एक ऑनलाइन अभियान का समर्थन किया है। इस अभियान में मांग की गई है कि भावी कांग्रेस अध्यक्ष उदयपुर चिंतन शिविर के संकल्पों को कुर्सी पर बैठने के बाद पहले 100 दिन में लागू करे।



दावा है कि यह अभियान केरल कांग्रेस के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने शुरू किया है. अभियान में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के उम्मीदवारों से पार्टी में नीचे से उपर तक एक व्यक्ति एक पद, एक परिवार एक टिकट, 50 साल से कम उम्र के नेताओं को संगठन में 50% पद, वंचित समूहों को आगे बढ़ाने जैसे उदयपुर संकल्पों को तेजी से लागू करने की मांग की गई है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि मैं इस याचिका का स्वागत करता हूं जिसे युवाओं के एक समूह द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। कांग्रेस सदस्य, पार्टी में रचनात्मक सुधार की मांग कर रहे हैं। इसने अब तक 650 से अधिक हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। मुझे इसका समर्थन करने और इससे आगे जाने में खुशी हो रही है।



कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन 24 सितंबर से शुरू होगा। जैसे-जैसे ये दिन नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठ रही है। कांग्रेस की राजस्थान इकाई और छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा इस मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद अब गुजरात इकाई ने भी पार्टी नेतृत्व से मांग की है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाया जाए।



कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उनकी इस यात्रा का आज 12वां दिन है। उन्होंने कुछ दिन पहले यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात की थी और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर राहुल ने कहा था कि जब चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी तब आपको पता चल जाएगा कि मैं अध्यक्ष बन रहा हूं या नहीं। अगर मैं नामांकन नहीं करता तब आप सवाल पूछ सकते हैं।

I welcome this petition that is being circulated by a group of young @INCIndia members, seeking constructive reforms in the Party. It has gathered over 650 signatures so far. I am happy to endorse it & to go beyond it. https://t.co/2yPViCDv0v pic.twitter.com/waGb2kdbTu